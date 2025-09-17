BlockchainSpace (GUILD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00667355 $ 0.00667355 $ 0.00667355 24J Rendah $ 0.00793401 $ 0.00793401 $ 0.00793401 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00667355$ 0.00667355 $ 0.00667355 24J Tinggi $ 0.00793401$ 0.00793401 $ 0.00793401 Sepanjang Masa $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.87% Perubahan Harga (1D) +17.81% Perubahan Harga (7D) +33.93% Perubahan Harga (7D) +33.93%

BlockchainSpace (GUILD) harga masa nyata ialah $0.00790531. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUILD didagangkan antara $ 0.00667355 rendah dan $ 0.00793401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUILD sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUILD telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, +17.81% dalam 24 jam dan +33.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlockchainSpace (GUILD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M Bekalan Peredaran 455.49M 455.49M 455.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BlockchainSpace ialah $ 3.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUILD ialah 455.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.86M.