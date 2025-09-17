BlockCycle (BLOC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +8.24% Perubahan Harga (7D) +8.24%

BlockCycle (BLOC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +8.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlockCycle (BLOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,997.0 999,999,997.0 999,999,997.0

Had Pasaran semasa BlockCycle ialah $ 9.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOC ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999997.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.71K.