BlockInsightAI (BIAI) Maklumat
our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens.
Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
BlockInsightAI (BIAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BlockInsightAI (BIAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BlockInsightAI (BIAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BlockInsightAI (BIAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BIAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BIAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BIAI, terokai BIAI harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.