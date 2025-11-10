Blocklens AI Harga Hari Ini

Harga langsung Blocklens AI (BLS) hari ini ialah $ 0.00004292, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLS kepada USD penukaran adalah $ 0.00004292 setiap BLS.

Blocklens AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,920, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLS didagangkan antara $ 0.00004271 (rendah) dan $ 0.00004271 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00008073, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003724.

Dalam prestasi jangka pendek, BLS dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan -20.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blocklens AI (BLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Blocklens AI ialah $ 42.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.92K.