BlockMind Harga Hari Ini

Harga langsung BlockMind (BMIND) hari ini ialah $ 0.00000453, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BMIND kepada USD penukaran adalah $ 0.00000453 setiap BMIND.

BlockMind kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 452,596, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B BMIND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BMIND didagangkan antara $ 0.00000444 (rendah) dan $ 0.00000454 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000744, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000402.

Dalam prestasi jangka pendek, BMIND dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -9.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BlockMind (BMIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 452.60K$ 452.60K $ 452.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 452.60K$ 452.60K $ 452.60K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BlockMind ialah $ 452.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMIND ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.60K.