BlockTrader365 Harga Hari Ini

Harga langsung BlockTrader365 (BT365) hari ini ialah $ 0.03245229, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BT365 kepada USD penukaran adalah $ 0.03245229 setiap BT365.

BlockTrader365 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,244,904, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M BT365. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BT365 didagangkan antara $ 0.03235652 (rendah) dan $ 0.0324523 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04230719, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01739058.

Dalam prestasi jangka pendek, BT365 dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +5.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BlockTrader365 (BT365) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BlockTrader365 ialah $ 3.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BT365 ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.24M.