BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga BlockTrader365 langsung hari ini ialah 0.03245229 USD.BT365 modal pasaran ialah 3,244,904 USD. Jejaki masa nyata BT365 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga BlockTrader365 langsung hari ini ialah 0.03245229 USD.BT365 modal pasaran ialah 3,244,904 USD. Jejaki masa nyata BT365 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BT365

Maklumat Harga BT365

Apakah BT365

Kertas putih BT365

Laman Web Rasmi BT365

Tokenomik BT365

Ramalan Harga BT365

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BlockTrader365 Logo

BlockTrader365 Harga (BT365)

Tidak tersenarai

1 BT365 ke USD Harga Langsung:

$0.03244904
$0.03244904$0.03244904
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BlockTrader365 (BT365) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:41:24 (UTC+8)

BlockTrader365 Harga Hari Ini

Harga langsung BlockTrader365 (BT365) hari ini ialah $ 0.03245229, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BT365 kepada USD penukaran adalah $ 0.03245229 setiap BT365.

BlockTrader365 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,244,904, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M BT365. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BT365 didagangkan antara $ 0.03235652 (rendah) dan $ 0.0324523 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04230719, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01739058.

Dalam prestasi jangka pendek, BT365 dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +5.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BlockTrader365 (BT365) Maklumat Pasaran

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BlockTrader365 ialah $ 3.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BT365 ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.24M.

BlockTrader365 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03235652
$ 0.03235652$ 0.03235652
24J Rendah
$ 0.0324523
$ 0.0324523$ 0.0324523
24J Tinggi

$ 0.03235652
$ 0.03235652$ 0.03235652

$ 0.0324523
$ 0.0324523$ 0.0324523

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

+0.01%

+0.29%

+5.08%

+5.08%

BlockTrader365 (BT365) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BlockTrader365 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BlockTrader365 kepada USD adalah $ +0.0028977104.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BlockTrader365 kepada USD adalah $ +0.0048112110.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BlockTrader365 kepada USD adalah $ +0.005742061522473417.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.29%
30 Hari$ +0.0028977104+8.93%
60 Hari$ +0.0048112110+14.83%
90 Hari$ +0.005742061522473417+21.50%

Ramalan Harga untuk BlockTrader365

BlockTrader365 (BT365) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BT365 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BlockTrader365 (BT365) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BlockTrader365 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BlockTrader365 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BT365 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BlockTrader365 Ramalan Harga.

Apakah itu BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BlockTrader365 (BT365) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BlockTrader365

Berapakah nilai 1 BlockTrader365 pada tahun 2030?
Jika BlockTrader365 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BlockTrader365 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:41:24 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang BlockTrader365

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04326
$0.04326$0.04326

+116.30%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1270
$0.1270$0.1270

+33.68%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0600
$0.0600$0.0600

+50.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003699
$0.000003699$0.000003699

+42.26%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00390
$0.00390$0.00390

+30.00%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013916
$0.013916$0.013916

+37.45%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002006
$0.0000002006$0.0000002006

+54.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.