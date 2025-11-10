Tokenomik BlockTrader365 (BT365)

Modal Pasaran:
$ 3.25M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.25M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04230719
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01739058
Harga Semasa:
$ 0.03250395
BlockTrader365 (BT365) Maklumat

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

Laman Web Rasmi:
https://blocktrader365.com/app
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1s8H7_eFZh6P23MAN2RfkSYLwEywEv_s4/view?usp=sharing

Tokenomik BlockTrader365 (BT365): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BlockTrader365 (BT365) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BT365 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BT365 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BT365, terokai BT365 harga langsung token!

