BlockWallet (BLANK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00104714 $ 0.00104714 $ 0.00104714 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00104714$ 0.00104714 $ 0.00104714 Sepanjang Masa $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -4.86% Perubahan Harga (7D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +0.95%

BlockWallet (BLANK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLANK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00104714 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLANK sepanjang masa ialah $ 5.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLANK telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -4.86% dalam 24 jam dan +0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlockWallet (BLANK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.41K$ 41.41K $ 41.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.48K$ 124.48K $ 124.48K Bekalan Peredaran 41.57M 41.57M 41.57M Jumlah Bekalan 124,961,166.0 124,961,166.0 124,961,166.0

Had Pasaran semasa BlockWallet ialah $ 41.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLANK ialah 41.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 124961166.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.48K.