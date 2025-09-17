Blocky Ai Agent Harga (BLOCKY)
+0.66%
-1.03%
-2.23%
-2.23%
Blocky Ai Agent (BLOCKY) harga masa nyata ialah $0.00019135. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOCKY didagangkan antara $ 0.00018799 rendah dan $ 0.00019618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOCKY sepanjang masa ialah $ 0.0033202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001054.
Dari segi prestasi jangka pendek, BLOCKY telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan -2.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Blocky Ai Agent ialah $ 180.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOCKY ialah 945.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 945498172.1023074. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.92K.
Pada hari ini, perubahan harga Blocky Ai Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blocky Ai Agent kepada USD adalah $ +0.0001182965.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blocky Ai Agent kepada USD adalah $ -0.0000869301.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blocky Ai Agent kepada USD adalah $ -0.0014534370323219812.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.03%
|30 Hari
|$ +0.0001182965
|+61.82%
|60 Hari
|$ -0.0000869301
|-45.42%
|90 Hari
|$ -0.0014534370323219812
|-88.36%
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
