Blocky Ai Agent (BLOCKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00018799 24J Tinggi $ 0.00019618 Sepanjang Masa $ 0.0033202 Harga Terendah $ 0.0001054 Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) -1.03% Perubahan Harga (7D) -2.23%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) harga masa nyata ialah $0.00019135. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOCKY didagangkan antara $ 0.00018799 rendah dan $ 0.00019618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOCKY sepanjang masa ialah $ 0.0033202, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001054.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOCKY telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan -2.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 180.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 180.92K Bekalan Peredaran 945.50M Jumlah Bekalan 945,498,172.1023074

Had Pasaran semasa Blocky Ai Agent ialah $ 180.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOCKY ialah 945.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 945498172.1023074. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.92K.