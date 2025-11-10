BursaDEX+
Harga BlockyBoy by Matt Furie langsung hari ini ialah 0 USD.BLOCKYBOY modal pasaran ialah 112,405 USD. Jejaki masa nyata BLOCKYBOY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BLOCKYBOY

Maklumat Harga BLOCKYBOY

Apakah BLOCKYBOY

Laman Web Rasmi BLOCKYBOY

Tokenomik BLOCKYBOY

Ramalan Harga BLOCKYBOY

BlockyBoy by Matt Furie Logo

BlockyBoy by Matt Furie Harga (BLOCKYBOY)

Tidak tersenarai

1 BLOCKYBOY ke USD Harga Langsung:

$0.00026734
$0.00026734
+10.40%1D
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:58:04 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie Harga Hari Ini

Harga langsung BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) hari ini ialah --, dengan 10.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLOCKYBOY kepada USD penukaran adalah -- setiap BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 112,405, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69M BLOCKYBOY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLOCKYBOY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00342977, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLOCKYBOY dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan +7.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Maklumat Pasaran

$ 112.41K
$ 112.41K

--
--

$ 112.41K
$ 112.41K

420.69M
420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0

Had Pasaran semasa BlockyBoy by Matt Furie ialah $ 112.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOCKYBOY ialah 420.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.41K.

BlockyBoy by Matt Furie Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977

$ 0
$ 0

+1.09%

+10.45%

+7.55%

+7.55%

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BlockyBoy by Matt Furie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BlockyBoy by Matt Furie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BlockyBoy by Matt Furie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BlockyBoy by Matt Furie kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+10.45%
30 Hari$ 0+4.03%
60 Hari$ 0-46.09%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk BlockyBoy by Matt Furie

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLOCKYBOY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BlockyBoy by Matt Furie berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BlockyBoy by Matt Furie yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BLOCKYBOY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BlockyBoy by Matt Furie Ramalan Harga.

Apakah itu BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BlockyBoy by Matt Furie

Berapakah nilai 1 BlockyBoy by Matt Furie pada tahun 2030?
Jika BlockyBoy by Matt Furie berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BlockyBoy by Matt Furie berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:58:04 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang BlockyBoy by Matt Furie

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.