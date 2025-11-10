Tokenomik BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Lihat cerapan utama tentang BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:06:26 (UTC+8)
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 107.43K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69M
Bekalan Edaran:
$ 420.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 107.43K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00342977
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00025522
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Maklumat

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

Laman Web Rasmi:
https://www.blockyboy.vip/

Tokenomik BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BLOCKYBOY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BLOCKYBOY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BLOCKYBOY, terokai BLOCKYBOY harga langsung token!

BLOCKYBOY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BLOCKYBOY? Halaman ramalan harga BLOCKYBOY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

