Blockzero Labs (XIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00230267 $ 0.00230267 $ 0.00230267 24J Rendah $ 0.00232119 $ 0.00232119 $ 0.00232119 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00230267$ 0.00230267 $ 0.00230267 24J Tinggi $ 0.00232119$ 0.00232119 $ 0.00232119 Sepanjang Masa $ 0.929384$ 0.929384 $ 0.929384 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +1.32% Perubahan Harga (7D) +1.32%

Blockzero Labs (XIO) harga masa nyata ialah $0.00231341. Sepanjang 24 jam yang lalu, XIO didagangkan antara $ 0.00230267 rendah dan $ 0.00232119 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XIO sepanjang masa ialah $ 0.929384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XIO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +1.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockzero Labs (XIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 86.50K$ 86.50K $ 86.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 231.34K$ 231.34K $ 231.34K Bekalan Peredaran 37.39M 37.39M 37.39M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Blockzero Labs ialah $ 86.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XIO ialah 37.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.34K.