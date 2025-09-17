BLOOD ($BLOOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00000285$ 0.00000285 $ 0.00000285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.68% Perubahan Harga (7D) +15.56% Perubahan Harga (7D) +15.56%

BLOOD ($BLOOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BLOOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BLOOD sepanjang masa ialah $ 0.00000285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BLOOD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.68% dalam 24 jam dan +15.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLOOD ($BLOOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Bekalan Peredaran 848.89B 848.89B 848.89B Jumlah Bekalan 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

Had Pasaran semasa BLOOD ialah $ 12.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BLOOD ialah 848.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 848888888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.05K.