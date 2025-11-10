BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Blood Crystal langsung hari ini ialah 0.00310902 USD.BC modal pasaran ialah 2,636,847 USD. Jejaki masa nyata BC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Blood Crystal Logo

Blood Crystal Harga (BC)

1 BC ke USD Harga Langsung:

$0.00310902
$0.00310902$0.00310902
-6.90%1D
Blood Crystal (BC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:04:17 (UTC+8)

Blood Crystal Harga Hari Ini

Harga langsung Blood Crystal (BC) hari ini ialah $ 0.00310902, dengan 6.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BC kepada USD penukaran adalah $ 0.00310902 setiap BC.

Blood Crystal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,636,847, dengan bekalan edaran sebanyak 844.04M BC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BC didagangkan antara $ 0.00309953 (rendah) dan $ 0.00375659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.092679, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00204083.

Dalam prestasi jangka pendek, BC dipindahkan -0.66% dalam sejam terakhir dan +4.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blood Crystal (BC) Maklumat Pasaran

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

--
----

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Had Pasaran semasa Blood Crystal ialah $ 2.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BC ialah 844.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 844043746.0000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.64M.

Blood Crystal Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00309953
$ 0.00309953$ 0.00309953
24J Rendah
$ 0.00375659
$ 0.00375659$ 0.00375659
24J Tinggi

$ 0.00309953
$ 0.00309953$ 0.00309953

$ 0.00375659
$ 0.00375659$ 0.00375659

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00204083
$ 0.00204083$ 0.00204083

-0.66%

-6.98%

+4.78%

+4.78%

Blood Crystal (BC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Blood Crystal kepada USD adalah $ -0.000233605099180972.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blood Crystal kepada USD adalah $ -0.0003776700.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blood Crystal kepada USD adalah $ -0.0024481785.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blood Crystal kepada USD adalah $ -0.014173624926994585.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000233605099180972-6.98%
30 Hari$ -0.0003776700-12.14%
60 Hari$ -0.0024481785-78.74%
90 Hari$ -0.014173624926994585-82.01%

Ramalan Harga untuk Blood Crystal

Blood Crystal (BC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Blood Crystal (BC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Blood Crystal berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Blood Crystal yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Blood Crystal Ramalan Harga.

Apakah itu Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Blood Crystal (BC) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blood Crystal

Berapakah nilai 1 Blood Crystal pada tahun 2030?
Jika Blood Crystal berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Blood Crystal berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:04:17 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Blood Crystal

