Harga langsung Blood Crystal (BC) hari ini ialah $ 0.00310902, dengan 6.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BC kepada USD penukaran adalah $ 0.00310902 setiap BC.

Blood Crystal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,636,847, dengan bekalan edaran sebanyak 844.04M BC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BC didagangkan antara $ 0.00309953 (rendah) dan $ 0.00375659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.092679, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00204083.

Dalam prestasi jangka pendek, BC dipindahkan -0.66% dalam sejam terakhir dan +4.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blood Crystal (BC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Bekalan Peredaran 844.04M 844.04M 844.04M Jumlah Bekalan 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Had Pasaran semasa Blood Crystal ialah $ 2.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BC ialah 844.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 844043746.0000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.64M.