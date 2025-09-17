Bloodline Chanting My Name (CHANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00312964 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -5.44% Perubahan Harga (7D) -8.13%

Bloodline Chanting My Name (CHANT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHANT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHANT sepanjang masa ialah $ 0.00312964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHANT telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -5.44% dalam 24 jam dan -8.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.94K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.94K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bloodline Chanting My Name ialah $ 52.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHANT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.94K.