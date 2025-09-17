Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.65 $ 3.65 $ 3.65 24J Rendah $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 24J Tinggi $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Sepanjang Masa $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Harga Terendah $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +1.22% Perubahan Harga (7D) +4.69% Perubahan Harga (7D) +4.69%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) harga masa nyata ialah $3.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, BGCI didagangkan antara $ 3.65 rendah dan $ 3.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BGCI sepanjang masa ialah $ 3.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.7.

Dari segi prestasi jangka pendek, BGCI telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan +4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.69K$ 89.69K $ 89.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.69K$ 89.69K $ 89.69K Bekalan Peredaran 23.99K 23.99K 23.99K Jumlah Bekalan 23,986.0 23,986.0 23,986.0

Had Pasaran semasa Bloomberg Galaxy Crypto Index ialah $ 89.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BGCI ialah 23.99K, dengan jumlah bekalan sebanyak 23986.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.69K.