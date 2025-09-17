Bloomsperg Terminal (SPERG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02691123$ 0.02691123 $ 0.02691123 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -4.42% Perubahan Harga (7D) +2.17% Perubahan Harga (7D) +2.17%

Bloomsperg Terminal (SPERG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPERG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPERG sepanjang masa ialah $ 0.02691123, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPERG telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -4.42% dalam 24 jam dan +2.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bloomsperg Terminal (SPERG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.11K$ 46.11K $ 46.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.11K$ 46.11K $ 46.11K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bloomsperg Terminal ialah $ 46.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPERG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.11K.