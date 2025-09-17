Lagi Mengenai BLOOP

Maklumat Harga BLOOP

Laman Web Rasmi BLOOP

Tokenomik BLOOP

Ramalan Harga BLOOP

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bloop Furpal Logo

Bloop Furpal Harga (BLOOP)

Tidak tersenarai

1 BLOOP ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bloop Furpal (BLOOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:20:18 (UTC+8)

Bloop Furpal (BLOOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01139617
$ 0.01139617$ 0.01139617

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.68%

+9.81%

+9.81%

Bloop Furpal (BLOOP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOOP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOOP sepanjang masa ialah $ 0.01139617, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOOP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.68% dalam 24 jam dan +9.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bloop Furpal (BLOOP) Maklumat Pasaran

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

999.33M
999.33M 999.33M

999,325,840.1134807
999,325,840.1134807 999,325,840.1134807

Had Pasaran semasa Bloop Furpal ialah $ 10.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOOP ialah 999.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999325840.1134807. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.98K.

Bloop Furpal (BLOOP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bloop Furpal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bloop Furpal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bloop Furpal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bloop Furpal kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.68%
30 Hari$ 0+20.72%
60 Hari$ 0+32.45%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bloop Furpal (BLOOP)

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bloop Furpal (BLOOP) Sumber

Laman Web Rasmi

Bloop Furpal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bloop Furpal (BLOOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bloop Furpal (BLOOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bloop Furpal.

Semak Bloop Furpal ramalan harga sekarang!

BLOOP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bloop Furpal (BLOOP)

Memahami tokenomik Bloop Furpal (BLOOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLOOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bloop Furpal (BLOOP)

Berapakah nilai Bloop Furpal (BLOOP) hari ini?
Harga langsung BLOOP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLOOP ke USD?
Harga semasa BLOOP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bloop Furpal?
Had pasaran untuk BLOOP ialah $ 10.98K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLOOP?
Bekalan edaran BLOOP ialah 999.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLOOP?
BLOOP mencapai harga ATH sebanyak 0.01139617 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLOOP?
BLOOP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLOOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLOOPialah -- USD.
Adakah BLOOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLOOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLOOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:20:18 (UTC+8)

Bloop Furpal (BLOOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.