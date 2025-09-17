BLOX (BLOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0008298 $ 0.0008298 $ 0.0008298 24J Rendah $ 0.00084482 $ 0.00084482 $ 0.00084482 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0008298$ 0.0008298 $ 0.0008298 24J Tinggi $ 0.00084482$ 0.00084482 $ 0.00084482 Sepanjang Masa $ 0.153103$ 0.153103 $ 0.153103 Harga Terendah $ 0.00048486$ 0.00048486 $ 0.00048486 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.27% Perubahan Harga (7D) +6.79% Perubahan Harga (7D) +6.79%

BLOX (BLOX) harga masa nyata ialah $0.00083355. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOX didagangkan antara $ 0.0008298 rendah dan $ 0.00084482 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOX sepanjang masa ialah $ 0.153103, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00048486.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan +6.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLOX (BLOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.30K$ 67.30K $ 67.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.36K$ 83.36K $ 83.36K Bekalan Peredaran 80.74M 80.74M 80.74M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BLOX ialah $ 67.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOX ialah 80.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.36K.