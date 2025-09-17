bloXmove (BLXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00224799 $ 0.00224799 $ 0.00224799 24J Rendah $ 0.00226406 $ 0.00226406 $ 0.00226406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00224799$ 0.00224799 $ 0.00224799 24J Tinggi $ 0.00226406$ 0.00226406 $ 0.00226406 Sepanjang Masa $ 13.37$ 13.37 $ 13.37 Harga Terendah $ 0.00220916$ 0.00220916 $ 0.00220916 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.81% Perubahan Harga (7D) +0.81%

bloXmove (BLXM) harga masa nyata ialah $0.00224913. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLXM didagangkan antara $ 0.00224799 rendah dan $ 0.00226406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLXM sepanjang masa ialah $ 13.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00220916.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLXM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bloXmove (BLXM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.97K$ 37.97K $ 37.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.46K$ 112.46K $ 112.46K Bekalan Peredaran 16.88M 16.88M 16.88M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa bloXmove ialah $ 37.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLXM ialah 16.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.46K.