BLOXWAP Harga Hari Ini

Harga langsung BLOXWAP (BLOXWAP) hari ini ialah $ 0.00109221, dengan 5.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLOXWAP kepada USD penukaran adalah $ 0.00109221 setiap BLOXWAP.

BLOXWAP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,086,180, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M BLOXWAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLOXWAP didagangkan antara $ 0.0010264 (rendah) dan $ 0.00115548 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00230684, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLOXWAP dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -20.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BLOXWAP (BLOXWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,937,060.321613 999,937,060.321613 999,937,060.321613

