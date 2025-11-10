Blue Apu Harga Hari Ini

Harga langsung Blue Apu ($BAPU) hari ini ialah $ 0.00000842, dengan 1.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $BAPU kepada USD penukaran adalah $ 0.00000842 setiap $BAPU.

Blue Apu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,784.52, dengan bekalan edaran sebanyak 924.64M $BAPU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $BAPU didagangkan antara $ 0.00000796 (rendah) dan $ 0.00000842 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00019161, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000792.

Dalam prestasi jangka pendek, $BAPU dipindahkan +0.97% dalam sejam terakhir dan -12.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blue Apu ($BAPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Bekalan Peredaran 924.64M 924.64M 924.64M Jumlah Bekalan 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Had Pasaran semasa Blue Apu ialah $ 7.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BAPU ialah 924.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 924640185.7404035. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.78K.