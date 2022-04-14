Tokenomik Blue Butt Cheese (BBC)
Blue Butt Cheese Revolution
Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity!
Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy.
BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together.
Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blue Butt Cheese (BBC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Blue Butt Cheese (BBC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Blue Butt Cheese (BBC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BBC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BBC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BBC, terokai BBC harga langsung token!
