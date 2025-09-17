Blue Chip (BLUECHIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01671127$ 0.01671127 $ 0.01671127 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.33% Perubahan Harga (1D) -3.29% Perubahan Harga (7D) -29.89% Perubahan Harga (7D) -29.89%

Blue Chip (BLUECHIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLUECHIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLUECHIP sepanjang masa ialah $ 0.01671127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLUECHIP telah berubah sebanyak -1.33% sejak sejam yang lalu, -3.29% dalam 24 jam dan -29.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blue Chip (BLUECHIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 871.53K$ 871.53K $ 871.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 871.53K$ 871.53K $ 871.53K Bekalan Peredaran 999.54M 999.54M 999.54M Jumlah Bekalan 999,536,834.927432 999,536,834.927432 999,536,834.927432

Had Pasaran semasa Blue Chip ialah $ 871.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUECHIP ialah 999.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999536834.927432. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 871.53K.