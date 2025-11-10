Blue Pepe Harga (BLUPEPE)
Harga langsung Blue Pepe (BLUPEPE) hari ini ialah $ 0.00013507, dengan 4.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00013507 setiap BLUPEPE.
Blue Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 135,075, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BLUPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUPEPE didagangkan antara $ 0.00012851 (rendah) dan $ 0.00013513 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00672079, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011751.
Dalam prestasi jangka pendek, BLUPEPE dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -8.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Blue Pepe ialah $ 135.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUPEPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.08K.
+0.49%
+4.26%
-8.93%
-8.93%
Pada hari ini, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+4.26%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Blue Pepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Once upon a meme, Base was for everyone — a place to build onchain, a canvas for creators, and a launchpad for wild ideas. It was our onchain summer, fast, based, and buzzing with life.
Now Blue Pepe peeks out, not to preach, but to remind us of the magic we first felt. A wide grin, a blue glow, and a simple dream: to bring the fun back and build a truly based community. No hype. No noise. Just pure blue energy.
0x8a910eA80fC09D5b5a2120521A39B67980df0BC4
ABOUT From the deep corners of meme-land, a blue frog reappears. He’s not a savior — he’s a reminder. That the golden era of Base wasn’t about charts or words, but laughter, chaos, and the connections we built onchain. Blue Pepe just shows up, smiles, and paints the chain blue again. Because sometimes, the world doesn’t need more talk — it just needs another good laugh.
Blue Pepe isn’t about numbers — but if you must know, here’s the funny part Total Supply – 1,000,000,000 $BLUPEPE Enough $BLUPEPE for every believer who still laughs. Zero Tax Because taxes kill the joke. LP Locked Forever Safe, strong, and meme-proof. Community Rules Pepe’s just the face. You’re the movement. No Dev Wallet No hidden stash. No puppeteer. Just people. Built on Base Fast, bright, and ready to be painted blue again.
Why blue? Because green got boring. Blue is the future, clarity, and a bit of rebellion.
Who’s it for?
Who made it?
Is there a roadmap?
How far will this go?
What’s the goal?
We’re not a cult — we just like the same color. We’re not marketers — we just make each other laugh. If you smiled when you saw this frog, you’re already one of us.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.