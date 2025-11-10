Blue Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Blue Pepe (BLUPEPE) hari ini ialah $ 0.00013507, dengan 4.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00013507 setiap BLUPEPE.

Blue Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 135,075, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BLUPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUPEPE didagangkan antara $ 0.00012851 (rendah) dan $ 0.00013513 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00672079, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011751.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUPEPE dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -8.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blue Pepe (BLUPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 135.08K$ 135.08K $ 135.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.08K$ 135.08K $ 135.08K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Blue Pepe ialah $ 135.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUPEPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.08K.