Beli Kripto
Harga Blue Pepe langsung hari ini ialah 0.00013507 USD.BLUPEPE modal pasaran ialah 135,075 USD. Jejaki masa nyata BLUPEPE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BLUPEPE

Maklumat Harga BLUPEPE

Apakah BLUPEPE

Laman Web Rasmi BLUPEPE

Tokenomik BLUPEPE

Ramalan Harga BLUPEPE

Blue Pepe Logo

Blue Pepe Harga (BLUPEPE)

1 BLUPEPE ke USD Harga Langsung:

$0.00013571
+5.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Blue Pepe (BLUPEPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:38:24 (UTC+8)

Blue Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Blue Pepe (BLUPEPE) hari ini ialah $ 0.00013507, dengan 4.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00013507 setiap BLUPEPE.

Blue Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 135,075, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BLUPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUPEPE didagangkan antara $ 0.00012851 (rendah) dan $ 0.00013513 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00672079, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011751.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUPEPE dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -8.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blue Pepe (BLUPEPE) Maklumat Pasaran

$ 135.08K
--
$ 135.08K
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Blue Pepe ialah $ 135.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUPEPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.08K.

Blue Pepe Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00012851
24J Rendah
$ 0.00013513
24J Tinggi

$ 0.00012851
$ 0.00013513
$ 0.00672079
$ 0.00011751
+0.49%

+4.26%

-8.93%

-8.93%

Blue Pepe (BLUPEPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blue Pepe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.26%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Blue Pepe

Blue Pepe (BLUPEPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLUPEPE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Blue Pepe (BLUPEPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Blue Pepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Blue Pepe yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BLUPEPE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Blue Pepe Ramalan Harga.

Apakah itu Blue Pepe (BLUPEPE)

Once upon a meme, Base was for everyone — a place to build onchain, a canvas for creators, and a launchpad for wild ideas. It was our onchain summer, fast, based, and buzzing with life.

Now Blue Pepe peeks out, not to preach, but to remind us of the magic we first felt. A wide grin, a blue glow, and a simple dream: to bring the fun back and build a truly based community. No hype. No noise. Just pure blue energy.

0x8a910eA80fC09D5b5a2120521A39B67980df0BC4

ABOUT From the deep corners of meme-land, a blue frog reappears. He’s not a savior — he’s a reminder. That the golden era of Base wasn’t about charts or words, but laughter, chaos, and the connections we built onchain. Blue Pepe just shows up, smiles, and paints the chain blue again. Because sometimes, the world doesn’t need more talk — it just needs another good laugh.

Blue Pepe isn’t about numbers — but if you must know, here’s the funny part Total Supply – 1,000,000,000 $BLUPEPE Enough $BLUPEPE for every believer who still laughs. Zero Tax Because taxes kill the joke. LP Locked Forever Safe, strong, and meme-proof. Community Rules Pepe’s just the face. You’re the movement. No Dev Wallet No hidden stash. No puppeteer. Just people. Built on Base Fast, bright, and ready to be painted blue again.

Why blue? Because green got boring. Blue is the future, clarity, and a bit of rebellion.

Who’s it for?

Who made it?

Is there a roadmap?

How far will this go?

What’s the goal?

We’re not a cult — we just like the same color. We’re not marketers — we just make each other laugh. If you smiled when you saw this frog, you’re already one of us.

Blue Pepe (BLUPEPE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blue Pepe

Berapakah nilai 1 Blue Pepe pada tahun 2030?
Jika Blue Pepe berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Blue Pepe berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:38:24 (UTC+8)

Blue Pepe (BLUPEPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.