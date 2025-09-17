Blue Whale (WHALE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +0.18% Perubahan Harga (7D) +8.38% Perubahan Harga (7D) +8.38%

Blue Whale (WHALE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHALE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHALE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHALE telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan +8.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blue Whale (WHALE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.41K$ 38.41K $ 38.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.41K$ 38.41K $ 38.41K Bekalan Peredaran 24.00B 24.00B 24.00B Jumlah Bekalan 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Blue Whale ialah $ 38.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHALE ialah 24.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 24000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.41K.