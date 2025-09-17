Blueberry (BLB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01175792$ 0.01175792 $ 0.01175792 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.51% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -2.04%

Blueberry (BLB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLB sepanjang masa ialah $ 0.01175792, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLB telah berubah sebanyak -1.51% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blueberry (BLB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.13K$ 241.13K $ 241.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 978.02K$ 978.02K $ 978.02K Bekalan Peredaran 246.54M 246.54M 246.54M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Blueberry ialah $ 241.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLB ialah 246.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 978.02K.