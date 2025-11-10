Blueprint Harga Hari Ini

Harga langsung Blueprint (BP) hari ini ialah $ 0.0000977, dengan 6.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BP kepada USD penukaran adalah $ 0.0000977 setiap BP.

Blueprint kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 47,929, dengan bekalan edaran sebanyak 489.53M BP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BP didagangkan antara $ 0.00009103 (rendah) dan $ 0.00009845 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00116608, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007721.

Dalam prestasi jangka pendek, BP dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan -9.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blueprint (BP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.93K$ 47.93K $ 47.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.08K$ 75.08K $ 75.08K Bekalan Peredaran 489.53M 489.53M 489.53M Jumlah Bekalan 766,864,146.2983271 766,864,146.2983271 766,864,146.2983271

Had Pasaran semasa Blueprint ialah $ 47.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BP ialah 489.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 766864146.2983271. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.08K.