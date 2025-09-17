BlueSparrow (BLUESPARROW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01655554 $ 0.01655554 $ 0.01655554 24J Rendah $ 0.01694029 $ 0.01694029 $ 0.01694029 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01655554$ 0.01655554 $ 0.01655554 24J Tinggi $ 0.01694029$ 0.01694029 $ 0.01694029 Sepanjang Masa $ 0.142983$ 0.142983 $ 0.142983 Harga Terendah $ 0.0056246$ 0.0056246 $ 0.0056246 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -2.04%

BlueSparrow (BLUESPARROW) harga masa nyata ialah $0.01681768. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLUESPARROW didagangkan antara $ 0.01655554 rendah dan $ 0.01694029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLUESPARROW sepanjang masa ialah $ 0.142983, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0056246.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLUESPARROW telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan -2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlueSparrow (BLUESPARROW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 733.31K$ 733.31K $ 733.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 776.97K$ 776.97K $ 776.97K Bekalan Peredaran 43.59M 43.59M 43.59M Jumlah Bekalan 46,188,610.6 46,188,610.6 46,188,610.6

Had Pasaran semasa BlueSparrow ialah $ 733.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUESPARROW ialah 43.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46188610.6. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 776.97K.