Blurt Harga Hari Ini

Harga langsung Blurt (BLURT) hari ini ialah $ 0.00172973, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLURT kepada USD penukaran adalah $ 0.00172973 setiap BLURT.

Blurt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,028,335, dengan bekalan edaran sebanyak 594.51M BLURT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLURT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.116698, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLURT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -5.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blurt (BLURT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 594.51M 594.51M 594.51M Jumlah Bekalan 594,505,134.214 594,505,134.214 594,505,134.214

Had Pasaran semasa Blurt ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLURT ialah 594.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 594505134.214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.