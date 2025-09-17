BMX (BMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 24J Rendah $ 4.77 $ 4.77 $ 4.77 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 24J Tinggi $ 4.77$ 4.77 $ 4.77 Sepanjang Masa $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Harga Terendah $ 0.26035$ 0.26035 $ 0.26035 Perubahan Harga (1J) +1.25% Perubahan Harga (1D) +3.01% Perubahan Harga (7D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +0.48%

BMX (BMX) harga masa nyata ialah $4.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMX didagangkan antara $ 4.59 rendah dan $ 4.77 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMX sepanjang masa ialah $ 15.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.26035.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMX telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, +3.01% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BMX (BMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.13M$ 13.13M $ 13.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.13M$ 13.13M $ 13.13M Bekalan Peredaran 2.77M 2.77M 2.77M Jumlah Bekalan 2,769,636.74098222 2,769,636.74098222 2,769,636.74098222

Had Pasaran semasa BMX ialah $ 13.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMX ialah 2.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2769636.74098222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.13M.