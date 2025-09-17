BNB Card (BNBCARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00218786 24J Tinggi $ 0.0025576 Sepanjang Masa $ 0.01981881 Harga Terendah $ 0.00085948 Perubahan Harga (1J) +5.78% Perubahan Harga (1D) +6.92% Perubahan Harga (7D) +20.80%

BNB Card (BNBCARD) harga masa nyata ialah $0.00249082. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNBCARD didagangkan antara $ 0.00218786 rendah dan $ 0.0025576 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNBCARD sepanjang masa ialah $ 0.01981881, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00085948.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNBCARD telah berubah sebanyak +5.78% sejak sejam yang lalu, +6.92% dalam 24 jam dan +20.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BNB Card (BNBCARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.52M Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNB Card ialah $ 2.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBCARD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.52M.