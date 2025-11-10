BNB DOGE Harga Hari Ini

Harga langsung BNB DOGE (BOGE) hari ini ialah $ 0.00001758, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001758 setiap BOGE.

BNB DOGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,577.76, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BOGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOGE didagangkan antara $ 0.00001724 (rendah) dan $ 0.00001761 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00118783, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001571.

Dalam prestasi jangka pendek, BOGE dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -8.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNB DOGE (BOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNB DOGE ialah $ 17.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.58K.