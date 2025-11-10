BNB Frog Inu Harga Hari Ini

Harga langsung BNB Frog Inu (BNBFROG) hari ini ialah $ 0.0, dengan 4.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBFROG kepada USD penukaran adalah $ 0.0 setiap BNBFROG.

BNB Frog Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 879,464, dengan bekalan edaran sebanyak 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBFROG didagangkan antara $ 0.0 (rendah) dan $ 0.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBFROG dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -27.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 879.46K$ 879.46K $ 879.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 955.86K$ 955.86K $ 955.86K Bekalan Peredaran 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Jumlah Bekalan 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Had Pasaran semasa BNB Frog Inu ialah $ 879.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBFROG ialah 8,519,880,230,176.20T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.2599401150881e+24. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 955.86K.