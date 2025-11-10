BursaDEX+
Harga BNB Frog Inu langsung hari ini ialah 0 USD.BNBFROG modal pasaran ialah 879,464 USD. Jejaki masa nyata BNBFROG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

BNB Frog Inu Harga (BNBFROG)

1 BNBFROG ke USD Harga Langsung:

$0
$0$0
+4.00%1D
BNB Frog Inu (BNBFROG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:28:40 (UTC+8)

BNB Frog Inu Harga Hari Ini

Harga langsung BNB Frog Inu (BNBFROG) hari ini ialah $ 0.0, dengan 4.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBFROG kepada USD penukaran adalah $ 0.0 setiap BNBFROG.

BNB Frog Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 879,464, dengan bekalan edaran sebanyak 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBFROG didagangkan antara $ 0.0 (rendah) dan $ 0.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBFROG dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -27.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Maklumat Pasaran

$ 879.46K
$ 879.46K$ 879.46K

--
----

$ 955.86K
$ 955.86K$ 955.86K

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Had Pasaran semasa BNB Frog Inu ialah $ 879.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBFROG ialah 8,519,880,230,176.20T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.2599401150881e+24. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 955.86K.

BNB Frog Inu Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24J Rendah
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24J Tinggi

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.24%

+4.03%

-27.73%

-27.73%

BNB Frog Inu (BNBFROG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BNB Frog Inu kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BNB Frog Inu kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BNB Frog Inu kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BNB Frog Inu kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.0+4.03%
30 Hari$ 0.0000000000-9.27%
60 Hari$ 0.0000000000+223.92%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk BNB Frog Inu

BNB Frog Inu (BNBFROG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BNBFROG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BNB Frog Inu (BNBFROG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BNB Frog Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BNB Frog Inu

Berapakah nilai 1 BNB Frog Inu pada tahun 2030?
Jika BNB Frog Inu berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BNB Frog Inu berpotensi dan jangkaan ROI.
BNB Frog Inu (BNBFROG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

