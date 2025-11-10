BNB GOAT Harga Hari Ini

Harga langsung BNB GOAT (BGOAT) hari ini ialah $ 0.00005585, dengan 3.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BGOAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00005585 setiap BGOAT.

BNB GOAT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 55,853, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BGOAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BGOAT didagangkan antara $ 0.00005175 (rendah) dan $ 0.00005954 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00087913, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005036.

Dalam prestasi jangka pendek, BGOAT dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -14.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNB GOAT (BGOAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNB GOAT ialah $ 55.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BGOAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.85K.