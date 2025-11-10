Tokenomik BNB GOAT (BGOAT)

Tokenomik BNB GOAT (BGOAT)

Lihat cerapan utama tentang BNB GOAT (BGOAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:06:40 (UTC+8)
BNB GOAT (BGOAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BNB GOAT (BGOAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 56.81K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 56.81K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
BNB GOAT (BGOAT) Maklumat

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

Laman Web Rasmi:
https://thebnbgoat.com/
Kertas putih:
https://thebnbgoat.com/assets/$BGOAT%20Whitepaper%20.pdf

Tokenomik BNB GOAT (BGOAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BNB GOAT (BGOAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BGOAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BGOAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BGOAT, terokai BGOAT harga langsung token!

BGOAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BGOAT? Halaman ramalan harga BGOAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

