Tokenomik BNB LION (BNBLION)

Lihat cerapan utama tentang BNB LION (BNBLION), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:46:58 (UTC+8)
BNB LION (BNBLION) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BNB LION (BNBLION), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 255.19K
Jumlah Bekalan:
$ 94,726.91T
Bekalan Edaran:
$ 94,727.01T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 255.19K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
BNB LION (BNBLION) Maklumat

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

Laman Web Rasmi:
https://bnbliontoken.xyz

Tokenomik BNB LION (BNBLION): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BNB LION (BNBLION) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNBLION yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNBLION yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNBLION, terokai BNBLION harga langsung token!

mc_how_why_title
