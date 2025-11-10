BNB Wallstreet Bull Harga Hari Ini

Harga langsung BNB Wallstreet Bull (WBULL) hari ini ialah $ 0.00009509, dengan 4.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WBULL kepada USD penukaran adalah $ 0.00009509 setiap WBULL.

BNB Wallstreet Bull kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 95,042, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WBULL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WBULL didagangkan antara $ 0.00008174 (rendah) dan $ 0.0001015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01251159, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002114.

Dalam prestasi jangka pendek, WBULL dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -13.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNB Wallstreet Bull (WBULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.04K$ 95.04K $ 95.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.04K$ 95.04K $ 95.04K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNB Wallstreet Bull ialah $ 95.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBULL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.04K.