BNB Wallstreet Bull (WBULL) Tokenomik & Analisis Harga
Wall Street Bull ($WBULL) is a community-driven digital asset launched on the BNB Chain that draws inspiration from the Charging Bull statue, a global symbol of financial optimism and market strength. The project seeks to bridge the gap between traditional finance culture and decentralized technology by using a familiar emblem to anchor community identity, digital art, and blockchain utility within the BNB ecosystem.
Tokenomik BNB Wallstreet Bull (WBULL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BNB Wallstreet Bull (WBULL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WBULL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WBULL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WBULL, terokai WBULL harga langsung token!
