BNBdip Harga Hari Ini

Harga langsung BNBdip (BNBDIP) hari ini ialah $ 0.00001984, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBDIP kepada USD penukaran adalah $ 0.00001984 setiap BNBDIP.

BNBdip kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,839.3, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BNBDIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBDIP didagangkan antara $ 0.00001952 (rendah) dan $ 0.00001986 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00011801, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001839.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBDIP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -22.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNBdip (BNBDIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNBdip ialah $ 19.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBDIP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.84K.