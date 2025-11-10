BNBet Harga Hari Ini

Harga langsung BNBet (BNBET) hari ini ialah --, dengan 20.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBET kepada USD penukaran adalah -- setiap BNBET.

BNBet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 106,215, dengan bekalan edaran sebanyak 950.00M BNBET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00297601, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBET dipindahkan -2.42% dalam sejam terakhir dan +48.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNBet (BNBET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 106.22K$ 106.22K $ 106.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.81K$ 111.81K $ 111.81K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNBet ialah $ 106.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBET ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.81K.