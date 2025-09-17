BNBULL (BNBULL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0014786$ 0.0014786 $ 0.0014786 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +4.22% Perubahan Harga (7D) -9.49% Perubahan Harga (7D) -9.49%

BNBULL (BNBULL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNBULL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNBULL sepanjang masa ialah $ 0.0014786, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNBULL telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +4.22% dalam 24 jam dan -9.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BNBULL (BNBULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.26K$ 10.26K $ 10.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.26K$ 10.26K $ 10.26K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNBULL ialah $ 10.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBULL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.26K.