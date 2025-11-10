BNPL Pay Harga Hari Ini

Harga langsung BNPL Pay (BNPL) hari ini ialah $ 0.01999604, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNPL kepada USD penukaran adalah $ 0.01999604 setiap BNPL.

BNPL Pay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 89,819, dengan bekalan edaran sebanyak 4.49M BNPL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNPL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02142149, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01869246.

Dalam prestasi jangka pendek, BNPL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNPL Pay (BNPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Bekalan Peredaran 4.49M 4.49M 4.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNPL Pay ialah $ 89.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNPL ialah 4.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.00M.