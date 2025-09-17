BNSD Finance (BNSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010292 $ 0.00010292 $ 0.00010292 24J Rendah $ 0.00034131 $ 0.00034131 $ 0.00034131 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010292$ 0.00010292 $ 0.00010292 24J Tinggi $ 0.00034131$ 0.00034131 $ 0.00034131 Sepanjang Masa $ 0.276547$ 0.276547 $ 0.276547 Harga Terendah $ 0.000048$ 0.000048 $ 0.000048 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) -66.47% Perubahan Harga (7D) +17.78% Perubahan Harga (7D) +17.78%

BNSD Finance (BNSD) harga masa nyata ialah $0.00011422. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNSD didagangkan antara $ 0.00010292 rendah dan $ 0.00034131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNSD sepanjang masa ialah $ 0.276547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000048.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNSD telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, -66.47% dalam 24 jam dan +17.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BNSD Finance (BNSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.78K$ 58.78K $ 58.78K Bekalan Peredaran 187.09M 187.09M 187.09M Jumlah Bekalan 514,949,657.14872 514,949,657.14872 514,949,657.14872

Had Pasaran semasa BNSD Finance ialah $ 21.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNSD ialah 187.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 514949657.14872. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.78K.