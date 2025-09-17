Lagi Mengenai BNSD

BNSD Finance Logo

BNSD Finance Harga (BNSD)

Tidak tersenarai

1 BNSD ke USD Harga Langsung:

$0.00011461
$0.00011461$0.00011461
-66.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
BNSD Finance (BNSD) Carta Harga Langsung
BNSD Finance (BNSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010292
$ 0.00010292$ 0.00010292
24J Rendah
$ 0.00034131
$ 0.00034131$ 0.00034131
24J Tinggi

$ 0.00010292
$ 0.00010292$ 0.00010292

$ 0.00034131
$ 0.00034131$ 0.00034131

$ 0.276547
$ 0.276547$ 0.276547

$ 0.000048
$ 0.000048$ 0.000048

+0.77%

-66.47%

+17.78%

+17.78%

BNSD Finance (BNSD) harga masa nyata ialah $0.00011422. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNSD didagangkan antara $ 0.00010292 rendah dan $ 0.00034131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNSD sepanjang masa ialah $ 0.276547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000048.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNSD telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, -66.47% dalam 24 jam dan +17.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BNSD Finance (BNSD) Maklumat Pasaran

$ 21.35K
$ 21.35K$ 21.35K

--
----

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

187.09M
187.09M 187.09M

514,949,657.14872
514,949,657.14872 514,949,657.14872

Had Pasaran semasa BNSD Finance ialah $ 21.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNSD ialah 187.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 514949657.14872. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.78K.

BNSD Finance (BNSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BNSD Finance kepada USD adalah $ -0.000226521452595242.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BNSD Finance kepada USD adalah $ -0.0000735186.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BNSD Finance kepada USD adalah $ +0.0000002085.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BNSD Finance kepada USD adalah $ +0.0000283573083936819.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000226521452595242-66.47%
30 Hari$ -0.0000735186-64.36%
60 Hari$ +0.0000002085+0.18%
90 Hari$ +0.0000283573083936819+33.03%

Apakah itu BNSD Finance (BNSD)

Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"

BNSD Finance (BNSD) Sumber

Laman Web Rasmi

BNSD Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BNSD Finance (BNSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BNSD Finance (BNSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BNSD Finance.

Semak BNSD Finance ramalan harga sekarang!

BNSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BNSD Finance (BNSD)

Memahami tokenomik BNSD Finance (BNSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BNSD Finance (BNSD)

Berapakah nilai BNSD Finance (BNSD) hari ini?
Harga langsung BNSD dalam USD ialah 0.00011422 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BNSD ke USD?
Harga semasa BNSD ke USD ialah $ 0.00011422. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BNSD Finance?
Had pasaran untuk BNSD ialah $ 21.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BNSD?
Bekalan edaran BNSD ialah 187.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNSD?
BNSD mencapai harga ATH sebanyak 0.276547 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNSD?
BNSD melihat harga ATL sebanyak 0.000048 USD.
Berapakah jumlah dagangan BNSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNSDialah -- USD.
Adakah BNSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
BNSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BNSD Finance (BNSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

