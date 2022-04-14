Tokenomik BNSD Finance (BNSD)
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this.
What are the salient features of BNSD:
- Super high APYs
- Multiple pools in which you can farm
- Extremely Deflationary release overtime
- Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.
- Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion
- 1000 - 500 1 day from genesis block
- 500 - 250 7 days
- 250-125 30 days
- 125 - 100 90 days
- Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi
- Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis
- Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
BNSD Finance (BNSD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BNSD Finance (BNSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BNSD Finance (BNSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BNSD Finance (BNSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BNSD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BNSD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BNSD, terokai BNSD harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.