BNTOBER Harga Hari Ini

Harga langsung BNTOBER (BNTOBER) hari ini ialah $ 0.00001002, dengan 0.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNTOBER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001002 setiap BNTOBER.

BNTOBER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,020.29, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BNTOBER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNTOBER didagangkan antara $ 0.00000982 (rendah) dan $ 0.00001005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0002707, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000953.

Dalam prestasi jangka pendek, BNTOBER dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -20.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BNTOBER (BNTOBER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BNTOBER ialah $ 10.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNTOBER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.02K.