Tokenomik BNTOBER (BNTOBER)

Lihat cerapan utama tentang BNTOBER (BNTOBER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:15:52 (UTC+8)
USD

BNTOBER (BNTOBER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BNTOBER (BNTOBER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.02K
$ 10.02K$ 10.02K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.02K
$ 10.02K$ 10.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0002707
$ 0.0002707$ 0.0002707
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000953
$ 0.00000953$ 0.00000953
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

BNTOBER (BNTOBER) Maklumat

Welcome to the Bntober Month! Meme was inspired by a CZ post mentioning October as BNTOBER month showing bullish vibes for the BNB chain and it's ecosystem and expecting it to go higher this month. Project is launched through Fourmeme platform on BNB chain, upon launch it went to straight $1.6M but then dropped down to under $100K market cap. Right now some community members are CTOing it and making sure it is a huge success.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1974206759670776120

Tokenomik BNTOBER (BNTOBER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BNTOBER (BNTOBER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNTOBER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNTOBER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNTOBER, terokai BNTOBER harga langsung token!

BNTOBER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BNTOBER? Halaman ramalan harga BNTOBER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

