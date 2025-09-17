Boba Oppa (BOBAOPPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00328851$ 0.00328851 $ 0.00328851 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.18% Perubahan Harga (7D) +2.30% Perubahan Harga (7D) +2.30%

Boba Oppa (BOBAOPPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOBAOPPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOBAOPPA sepanjang masa ialah $ 0.00328851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOBAOPPA telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan +2.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Boba Oppa (BOBAOPPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Bekalan Peredaran 4.76B 4.76B 4.76B Jumlah Bekalan 4,761,354,171.545613 4,761,354,171.545613 4,761,354,171.545613

Had Pasaran semasa Boba Oppa ialah $ 4.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOBAOPPA ialah 4.76B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4761354171.545613. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.14M.