Bobby (BOBBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00560225$ 0.00560225 $ 0.00560225 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.41% Perubahan Harga (7D) +5.99% Perubahan Harga (7D) +5.99%

Bobby (BOBBY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOBBY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOBBY sepanjang masa ialah $ 0.00560225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOBBY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +5.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bobby (BOBBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.90K$ 42.90K $ 42.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.90K$ 42.90K $ 42.90K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,982,747.0 999,982,747.0 999,982,747.0

Had Pasaran semasa Bobby ialah $ 42.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOBBY ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999982747.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.90K.