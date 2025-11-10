BOBBY Rizz Harga Hari Ini

Harga langsung BOBBY Rizz (BOBBY) hari ini ialah $ 0.00001189, dengan 5.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOBBY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001189 setiap BOBBY.

BOBBY Rizz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,890.79, dengan bekalan edaran sebanyak 999.91M BOBBY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOBBY didagangkan antara $ 0.00001102 (rendah) dan $ 0.00001182 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00036731, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000996.

Dalam prestasi jangka pendek, BOBBY dipindahkan +0.82% dalam sejam terakhir dan -12.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BOBBY Rizz (BOBBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.89K Bekalan Peredaran 999.91M Jumlah Bekalan 999,911,396.467975

Had Pasaran semasa BOBBY Rizz ialah $ 11.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOBBY ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999911396.467975. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.89K.